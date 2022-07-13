文化大學教授郭正亮。（資料照片）

對於《東森新聞》委託「雨晴民調公司」進行民意調查，台北市長「支持度」部分，民進黨陳時中為25.8％，國民黨蔣萬安為21.8％，黃珊珊為18.8％，拒答有33.7％。文化大學教授郭正亮認為，這份民調問題很多！要幫陳時中「沖喜」！陳時中的仇恨值超過大家的想像！台北市有多少人恨陳時中！

根據《東森新聞》委託「雨晴民調公司」進行調查，訪問期間為7月10日到7月11日，台北市長「支持度」部分，民進黨陳時中為25.8％，國民黨蔣萬安為21.8％，黃珊珊為18.8％，拒答有33.7％。

台北市長「看好度」部分，國民黨蔣萬安為26.3％，民進黨陳時中為23.7％，黃珊珊為15.3％，拒答有34.7％。

文化大學教授郭正亮今（13）日在中天電視《大新聞大爆掛》節目中認為，這份民調問題很多，因為根本沒這家公司。且只要做民調的人就知道，沒有人在問「住哪裡」，都是在問「戶籍」。因為台北市外來人口蠻多的，為什麼只問「地址」？不問「戶籍」是不是在台北市？因為急著要有結果！因為要幫陳時中「沖喜」！因為7月17日是全代會，民調一定要做成陳時中贏！就不管了。

郭正亮直言，因為如果要用「戶籍」民調，坦白說兩三天做不出來，現在不管了，打了就算了。如果戶籍不在台北是，根本就不會關心台北市的政治，可能就不回答，很多人就是有地址，但沒有投票權。以前沒有人會這麼粗造的在做這個民調，民進黨的民調第一個問題就會問戶籍是不是在台北市。所以這嚴重失真。

郭正亮分析，第二是沒有手機民調加權，不然調查不出年輕人的樣態，因為現在看到熱心支持陳時中是比較年紀偏大的，綠的是非常明顯。而且陳時中什麼話都還沒講，就領先其他兩個人，這可能性不高！「不是紅酒來就乾！」

郭正亮強調，因為是被TVBS民調嚇到了，陳時中只有18％！也不可能這麼低，不過陳時中的仇恨值超過大家的想像！台北市有多少人恨陳時中！