搶救老樹1棵要50萬元，雲林縣北港鎮公所先隔離染病老樹再籌錢醫治。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮運動公園3棵老樹，因褐根病加上之前連日降雨倒塌，引發鎮民對老樹保護的關注，13日北港鎮公所表示公園內還有4、5棵老樹褐根病情況嚴重，隨時可能倒塌，經植物專家診斷，搶救1棵老樹至少要50萬元，公所經費不足，目前只能先用封鎖線將老樹隔離，提醒民眾不要靠近，日後再想辦法籌措經費幫老樹治病。

北港運動公園年代久遠，前身為日據時代北港神社，國民政府來台後改為中山公園，1970年代整建後稱為北港運動公園，園內保有不少近百年老樹，上個月連續倒塌3棵老樹，其他老樹也出現爛根、傾斜情況，民眾擔心再不處理，整個公園的樹木都會因褐根病而壞死。

北港鎮公所機要祕書蕭美文表示，3棵老樹倒塌後，公所請植物專家協助診斷原因，發現老樹感染褐根病菌，根部與莖基部出現腐朽情況，加上之前連續降雨土壤鬆動，才會不支倒地，其他老樹也有褐根病情況，不處理的話情況會更嚴重，還可能傳染給其他樹木。

蕭美文說，搶救老樹褐根病，須先把老樹挖出，於四周裝設支架吊起來進行根部嫁接，日後還要持續投藥、殺菌、養護，工程浩大，1棵老樹至少要花費50萬元，公所實在無法負擔，只能先在有安全疑慮的老樹周邊圍起封鎖線，提醒民眾不要靠近，日後再設法籌募經費醫治。

50餘歲的蔡姓鎮民說，公園老樹伴隨大家長大，是珍貴的回憶，但醫治褐根病的經費龐大，希望中央或縣府相關單位能伸出援手，搶救較特殊或具指標意義的老樹，打造綠化生活環境，同時用老樹留下歷史見證。