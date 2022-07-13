後疫情時代來臨，全球消費模式跟著改變，「宅經濟」成為最熱門話題，線上購物量比以往顯著成長，而這一批一批的網購物件，除了需要快捷便利的物流公司進行配送外，更需要安全妥善的倉儲地點提供擺放。位於嘉義縣的貨物轉運中心，正是安置全台貨物的重要樞紐，重要企業單位如中華郵政將入駐其中。嘉義縣政府未來將陸續標售重劃區內共38筆抵費地，每坪售價14萬元起，提供貨運、零售、批發商、倉儲管理和物流中心等行業，布局後疫情時代貨運經濟。

布局後疫情時代貨運經濟 嘉義貨轉中心抵費地公開標售每坪14萬起

【嘉義貨轉中心重劃區面積廣大 將帶動當地產業發展】

嘉義於民國66年都市計畫裡，便將貨運轉運中心重劃區納入其中。為了便利都會之間貨物運輸，並降低大貨車穿梭市中心造成的交通問題，嘉義縣政府從105年起推動市地重劃開發，並在110年底開發完成，整個區域占地約28公頃，相當於667個籃球場，重劃區中有高鐵大道貫穿，加上既有的嘉義交流道，以及嘉義市魚市場果菜市場，有助於魚貨和果菜的運輸、集中交易，和物流運送，預計為當地帶來3600個就業機會，不僅對經濟發展有幫助，也能帶動嘉義產業發展。

【中華郵政進駐貨轉中心 縣府已於6月底辦理第二次土地標售作業】

中華郵政看準貨轉中心極佳地理位置和交通便利性，日前成功標下重劃區內1820坪土地，預計興建郵務大樓，作為郵務與倉儲物流處理據點，並提供金融、貨運、郵務等服務。

嘉義縣政府未來將陸續標售重劃區內共38筆抵費地，每坪售價14萬元起，抵費地標售投標須知等相關資訊及標售文件，都會公告在地政處網站上，民眾可自行下載，或是向嘉義縣政府地政處免費索取。

嘉義貨轉中心內許多區域如科學園區、水上南靖、中埔公館，以及馬稠後產業園區，未來將有許多廠商進駐，發展前景看好。(圖/嘉義縣政府提供)

【農工大縣拚產業轉型 縣長點出貨轉中心無限商機關鍵】

嘉義縣長翁章梁於受訪時表示，嘉義縣正蓬勃發展，整個農工大縣未來將有許多產品須透過貨轉方式運送到各地，區域內如雲嘉南地區，都能將貨轉中心設為重要據點。而該重劃區不僅有物流、倉儲等功能，還可以做購物中心、零售、餐飲，還有娛樂方面的服務。貨轉中心內幾個重要地點如：科學園區、水上南靖、中埔公館，和馬稠後產業園區，將有許多廠商進駐，加上當地農產品豐富，未來在貨暢其流的優勢下，發展前景看好。現在貨轉中心正處於招商階段，縣長歡迎大家前來購地，發展自己的事業，掌握未來無限商機。

更多嘉義貨轉中心相關資訊，可致電（05）3620123轉分機8442洽詢。（嘉義縣政府廣告）