Sri Lanka crisis: Pm declares state of emergency as president flees

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）週三逃往馬爾地夫，在經歷嚴重的經濟危機和人民起義之下結束了叱吒斯里蘭卡政壇的拉賈帕克薩家族政權。

在數百民群眾包圍下，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）宣布進入全國進入緊急狀態，並宣布於西部省份實施宵禁，據總理發言人科隆比奇（Dinouk Colombage）向路透社表示，宵禁區域包含可倫坡（Colombo）。