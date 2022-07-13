量測儀器大廠致茂(2360)受惠量測本業訂單出貨暢旺，有效填補結束材料代理業務缺口，2022年6月及第二季營收同步雙位數「雙升」，分創歷史第四高及第三高，表現優於市場預期。展望後市，在三大產品線接單需求暢旺下，公司看好下半年營運動能將持續升溫。

致茂股價近期受大盤拖累同步走跌，6日盤中下探135元的13月低點，近日明顯止跌並穩步回升，今（13）日在買盤敲進下放量勁揚5.32％至158.5元，終場上漲2.99％、收於155元，收復近期失土。三大法人近期偏多操作，上周合計買超75張，本周迄今買超104張。

致茂公布2022年6月自結合併營收19.13億元，月增達12.74％、年增達19.46％，創同期次高、歷史第四高。使第二季合併營收49.35億元，季增達12.23％、年增達11.03％，創同期新高、歷史第三高。累計上半年合併營收93.33億元、年增7.06％，續創同期新高。

致茂第二季雖結束子公司日茂新材料的材料代理業務，但受惠高速運算（HPC）應用的系統級測試（SLT）與垂直腔面發射雷射器（VCSEL）應用的光子產品量產，量測本業訂單及出貨需求暢旺，有效填補營收缺口，使第二季營收雙位數「雙升」，表現優於市場預期。

展望後市，致茂董事長黃欽明先前表示，量測及自動化檢測設備、半導體／Photonics測試解決方案、一站式解決方案（Turnkey Solutions）三大產品線目前接單需求同步暢旺，預期下半年營運動能有望較上半年升溫。

對於中國大陸封控導致供應鏈不順，長短料問題是否影響出貨，黃欽明指出，由於生產基地均在台灣，對公司生產沒有影響，關鍵IC零組件主要來自歐美半導體廠商，僅少部份零組件來自中國大陸，但目前此部分無缺貨，中國大陸封控目前對公司影響有限。

不過，黃欽明指出，目前半導體IC仍然緊缺，今年初已自過往的30周拉長至50周，預期下半年消費性產品零組件供給將有所紓緩，但工控、高階應用供給仍然吃緊。由於公司產品應用少量多樣，影響相對有限，將持續積極備料，以滿足客戶訂單需求。