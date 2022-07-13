隨著零組件缺料逐步趨緩，工業電腦廠缺料問題改善，供貨開始正常，與消費性電子相比，市況相對穩健。上半年在遞延訂單交貨加速下，多數工業電腦業者營運顯著成長，在產業趨勢帶動下，預期下半年出貨力道更強。不過IPC周三股價走勢不一，虹堡再度高鎖62.1元漲停價，樺漢大漲7.18%，但振樺電翻黑，廣積、飛捷、安勤也漲幅收斂。

從2020年底起的海運缺櫃困境，今年上半年俄烏戰爭、大陸封控，全球供應鏈斷鏈危機，現在各國又因薪資調幅趕不上通膨，機場、港口、鐵路、卡車頻傳罷工與薪資爭議。缺工風暴已成傷害經濟復甦新威脅，各國政府、企業勢必加速導入自動化服務、生產腳步，疫後缺工成了拚經濟最大的難題，對工業電腦的需求將更加殷切，提高自動化使用刻不容緩，非接觸式、行動支付商機湧現，全球大型連鎖餐廳及量販店積極導入人機介面，製造業因缺工、供應鏈轉移加快工業自動化腳步，加上網路安全需求有增無減，挹注工業電腦接單暢旺。

專注POS支付系統的虹堡(5258)受惠疫情引爆非接觸式商機，後疫情時代新消費型態，去現金化、去接觸化也成未來支付趨勢，零售店家對採用月租服務平台，以減少人力支出及一次性設備投資意願提高，創造新零售應用服務商機，基本面轉機浮現。虹堡6月營收6.66億元，年增68.88%、月增41.54%，創下新高紀錄；第二季營收15.57億元，年增60.72%、季增10.65%；上半年營收29.65億元，年增68.09%。虹堡股價，周一衝上漲停、周三再度高鎖62.1元漲停價。

樺漢(6414)全球防疫解封拚經濟、大陸復工，客戶需求持續回溫，訂單能見度達2025年，歐洲產能預計第3季量產，且物料供貨穩健回穩，營運動能增強中，目標2025年獲利挑戰倍增。樺漢周三大漲7.18%或14.5元，報216.5元，站上所有短均。

POS品牌大廠振樺電(8114)KIOSK拿下美電商龍頭大單，比特幣ATM也新增全球前二大營運商訂單，規模是現有數倍並有機會獨家供應，可望躍升全球前3大POS品牌廠。公司看好POS及自助服務Kiosk應用今年更強，包括自助結帳、線上交易線下取退貨需求，且陸續有新客戶轉單挹注。振樺電6月營收11.37億元，年增46.23%、月增27.04%；第二季營收29.14億元，年增36.98%、季增9.54%；上半年營收55.74億元，年增35.96%，6月、Q2、H1齊創新高。振樺電周一股價衝上近4年半新高價，不過三大法人高檔調節轉空，周三股價震盪翻黑收跌1.09%。

廣積(8050)受到網通、IPC需求強勁，6月起假日加班生產因應，6月營收6.42億元，月增44.6%、年增16.6%，創歷年同期新高、歷史第4高；第二季營收14.67億元，年減26.03、季減1.10%；上半年營收29.51億元，年減2.52%。缺料持續緩解，網通、工控及智慧零售接單滿檔，但訂單能見度達明年，目前滿足率約85%，法人預期今年營收可望挑戰新高。

飛捷(6206)受惠POS、Kiosk客戶積極拉貨，加上產品漲價效應，迄今營收已連15月年成長。目前缺料狀況持續改善，POS、Panel PC、KIOSK與Mobile POS四大產品線出貨動能升溫，也透過擴大中高階、新機種升級支撐毛利表現。飛捷今年6月營收5.83億元，月增1.3%、年增50.2%，登7個月新高；第2季營收16.44億元，季增8.6%、年增40.05%；上半年營收31.58億元，年增51.2%。

安勤(3479)美日市場復甦帶動，博弈、零售及投票機三大業務遞延訂單效益顯現，能見度已達明年，且缺料情況緩解，產能回歸正常，營運將重回成長軌道。安勤6月營收6.69億元，年增77.29%、月減0.35%；第二季營收18.67億元，年增63.30%、季增12.83%；上半年營收35.21億元，年增59.50%。