基隆市政辯論會延期，改由市長參選人陳薇仲於國門廣場舉辦公開市政說明會；市府發言人沈詠珮對此嚴正譴責表示，使用廣場需事先申請，且不得舉辦政治性活動。陳薇仲回應，市府法規系統上，國門廣場無任何管理辦法，今晚仍會在原訂時間前往街講。

沈詠珮表示，市民廣場、海洋廣場及國門廣場使用均需事先申請，且不得舉辦政治性活動，這是基本認識，也沒有破例過，但今天某位市長參選人卻為了個人選舉造勢目的，未經申請預告要強行占用國門廣場。她強調，雖然是現任議員也不能有特權，為了搞選舉不擇手段，予以嚴正譴責，絕不容許。

對此，陳薇仲回應，市府說詞，乍看之下還以為回到30多年前解嚴初期，她提及，憲法保障人民集會遊行自由，一個進步城市更應該開放各種形式，讓市民參與意見發表，以韓國首爾市政府為例，將市府打開、讓市民可以自由使用，而林右昌連公共空間使用權都要耍戒嚴，難道國門廣場建設時，宣稱要把殖民與威權遺緒去除，實際上是「放上林右昌的威權」？

陳薇仲提到，自己一人用肥皂箱與手持麥克風的市政說明會，要怎麼「占用」國門廣場？且市府法規系統上，無任何管理辦法，要用哪一條申請需說清楚。她批評，去年民進黨國務青在海洋廣場宣講「四個不同意」，有2位民進黨籍議員也在其中，若照市府的邏輯，是民進黨支持的價值或活動就可以「占用」海洋廣場？還是有黨籍的議員有「特權」。

她強調，今晚仍會在原訂時間前往街講，主題是如何建立一個開放、友善、包容的城市，歡迎市府動用警力驅趕，讓各界看看基隆市政府「民主進步」的笑話。