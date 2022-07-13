大陸女星劉濤先前參演《瑯琊榜》中的「霓凰郡主」一角走紅，15年前她與「京城四少」之一的富商王珂閃婚，近日網上瘋傳小倆口婚變，但劉濤已經發聲明否認。昨(12日)劉濤過44歲生日，低調的她今分享昨天生日的滿滿行程，可見她一早就頂著素顏做運動，進劇組拍戲時又因天氣太熱、汗流浹背，白襯衫幾乎都要變透明，可說是最刻苦耐勞的壽星。

劉濤嫁給王珂第3年時，就因男方經濟出問題毅然決然復出拍戲，近日網上流傳兩人婚姻又出狀況，稱王珂亂炒幣再度引發婚變，網友還酸王珂不懂惜福，「有大美女倒貼生兒育女還幫還債」，對此，劉濤工作室第一時間澄清全是虛假消息，揚言提告，而該網友不久後也摸摸鼻子刪文。

劉濤昨一早頂著素顏做運動。（圖／翻攝自劉濤tamia微博）

劉濤當時親自發文說，明白自己身為藝人勢必得面對這些謠言，原本不想與之起舞，但因為傷害了她及家人的名譽，讓她不得不再度跳出解釋婚姻沒問題。而今稍早，行事低調的劉濤難得曬出9張照片記錄昨天生日做了什麼，一早起床她便開始做運動提神，可見素顏的她皮膚略黑、眼袋明顯，其他與上妝後差不多。

劉濤穿白襯衫拍戲，背後幾乎要變透明。（圖／翻攝自劉濤tamia微博）

做完運動後劉濤便開心吃早餐，接著拍戲，直言快要「熱化」，為此還到路邊買了冰品，親自證實在成都「遍地美食」，接著又收到榴槤千層蛋糕，並記錄下劇組負責燈光工作人員的辛勞，最後寫下：「收工巧遇落日，陽光也在很努力的穿越雲層，雲卷雲舒，任憑金輝灑落，此種美景，可抵睏倦暑意」，網友回應：「劉濤居然發九宮格了」、「大熱天拍戲辛苦了，老婆多吃點多吃點」、「謝謝老婆，最近幸福感爆棚」、「背影讓人流口水了」、「老婆生活好充實，要每天都開開心心哦！！！」。