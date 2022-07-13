交通部自7月15日起推出悠遊國旅補助方案，自由行旅客每房每晚最高可省1300元，目前有超過8800家旅宿業者報名，觀光局預估可帶動約722萬人次出遊，創造觀光效益約314億元。交通部長王國材表示，過去2年多觀光業非常困難，而振興觀光的號角今天響起，希望業者藉機暖身、練兵，迎接國境開放的時刻。

交通部自7月15日至12月15日推出悠遊國旅補助方案，內容包含「團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」。王國材說，在尚未開放國際觀光簽證之前，鼓勵大家藉由這次振興補助出遊，旅遊業則先練兵、熱身，提供好的服務，帶動整體國旅市場活絡。

觀光局規劃，「團體旅遊補助」旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合指定條件，每團基本可申請2萬元補助，另最多再有1萬元加碼；「觀光遊樂業入園優惠」則是享門票3折或更低的優惠。

自由行旅客最關心的「國人住宿優惠」方面，平日（周日至周四）住宿每人每晚補助800元，達加碼條件再補助500元，最高每房每晚可折抵1300元。觀光局統計，目前已有超過8800家旅宿業者報名參與活動。

觀光局長張錫聰指出，悠遊國旅補助方案預計可帶動約722萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約314億元。

交通部先前向行政院爭取60億元經費，其中55億元用在悠遊國旅補助。據推估，扣除3億多元給觀光遊樂業、約4億元補助遊覽車業，剩餘48億元由團體旅遊補助及國人住宿優惠均分，以自由行配額24億元估算，能用到1300元補助的旅客約185萬人次。

觀光局強調，補助採先住先贏，而非先登記或先訂房先贏，預算用罄為止，暫無追加計畫。