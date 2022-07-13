據周三公布的官方數據顯示，英國五月的GDP意外上揚，其中英國當地醫生的服務增加以及其它部門的上揚，推升了經濟表現；然而在通膨壓力下，面對消費者的服務業表現略微下滑。

英國國家統計局(ONS)指出，五月的經濟產出較上個月成長0.5%。而路透調查經濟學家的預期為持平。

ONS指出，醫療服務為此次成長的主要推動力，並且家庭醫師的服務大幅增加。

國家統計局說，道路運輸業也度過了繁忙的一個月；旅行社因為此前受壓抑的度假需求獲釋放，表現也良好。

英國央行預測，4~6月的GDP將出現萎縮，然而在第三季可能會恢復成長。但是許多分析師認為，英國經濟在今年稍晚存在陷入衰退的風險。

部分經濟學家表示，五月的成長代表著短暫的現象，歐洲各國正在努力遏止因能源價格飆升導致的通膨。

瑞銀經濟學家Dean Turner說，現在開香檳還為時過早，因為報告中的細節仍指出經濟面臨壓力，生活成本危機擠壓了家庭支付能力。

周三GDP數據公布後，英鎊目前小幅上漲。

ONS還下修了四月的GDP數據，為月減0.2%，降幅小於預期。