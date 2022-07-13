饗賓餐旅集團取得嘉義馬稠後產業園區1萬5098坪產業用地，今（13）日舉辦開工動土典禮，首階段規畫投資8億元，興建總樓地板面積3000坪的「嘉義食材中心」，以深化農民契作、落實食安溯源管理、整合在地資源，並預計分三階段開發打造為全台食材中心。

由桃園在地福利川菜起家的饗賓餐旅集團，目前旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利火鍋會所等8個品牌，全台共55家分店，以及「饗帶走」外帶外送、「饗在家」冷凍食品2大電商平台。

饗賓餐旅集團2012年正式啟用位於桃園青埔的總部暨中央廚房桃園廠，樓地板面積約3000坪，倉儲空間500板，集合總部辦公室、倉儲、食材加工、食安實驗室、物流等功能。央廚取得食安管理系統ISO 22000管理認證，食安實驗室每月自檢樣品約1000件。

而桃園廠區尚有饗農班、洗衣廠、倉儲廠，饗農班專營蔬果類食材，可在產季至產地採購最在地最當令的新鮮食材。洗衣廠專職處理同仁制服清洗和熨燙，及店舖所有清潔紡織品的清理消毒。倉儲廠於2020年落成啟用，樓地板面積約680坪，倉儲空間600板。

而今日正式開工動土的「饗賓嘉義食材中心」基地總面積1萬5098坪，第一期土地開發面積約4500坪、建物樓地板面積約3000坪、總樓高15公尺，設計12處碼頭裝卸口、約7000板冷凍冷藏儲位，未來除了低溫倉儲及冷鏈物流外，也將規畫食材前處理中心。

饗賓餐旅集團董事長陳?昌表示，嘉義食材中心將有效縮短食材從產地到餐桌距離，並與當地農民深化契作，落實食安溯源管理，提供農民穩定收益並整合在地資源。預計將透過三階段開發建設打造成台灣的食材中心，成為引領集團邁向未來的重要動能。

展望2022年，雖然疫情仍嚴峻，但饗賓餐旅集團仍持續成長，下半年預計於台北101的86樓開出全新品牌「饗」，成為全球最好的高空景觀餐廳之一。同時，在疫情逐漸趨緩下，預期今年營收可望達50億元目標、全台來客數近800萬人次，穩健度過疫情。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，集團在台北微風信義46樓開出「饗饗」後，糅合當代生活風格與美學，創新演繹台灣美好的「饗」，盼以獨一無二的餐飲體驗，讓全球看見台灣餐飲的全新風貌，不僅是饗賓寫給台灣的一封情書，也是寫給全世界的一封盛宴邀請函。

饗賓餐旅集團秉持卓越共好的企業理念，積極打造擁有「5好」的經營團隊、創造「5高」經營成果。展望後市，集團目標至2025年達成年營收百億、市值達百億的經營目標，成為最受期待的餐飲企業，續朝IPO上市櫃掛牌目標邁進。