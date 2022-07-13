鴨仔蛋富含蛋白質，號稱可補腦、護腎、養顏美容，是東南亞婦女坐月子的聖品，也是平時愛吃的美食。不過有民眾上月底到越南雜貨店買5顆鴨仔蛋回家，家人都不敢吃，乾脆放著看會不會孵出小鴨，沒想到15天過後小鴨真的破殼而出，超萌模樣讓這家人決定收編，養小鴨長大。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享孵鴨仔蛋的故事，指出6月23日老公從越南雜貨店買5顆鴨仔蛋回家，但家人都不敢吃，索性把蛋放著，看會不會孵出小鴨。

一名民眾原本買鴨仔蛋給全家人吃，結果變成孵鴨蛋、養鴨。（翻攝自爆廢公社公開版FB）

原PO表示，跟越南雜貨店老闆娘打聽，確認蛋真的會孵出小鴨，因為老闆娘上批鴨仔蛋放門口，天氣太熱真的孵出來。於是滿心期待家中5顆蛋孵出小鴨。過幾天觀察鴨仔蛋發現，蛋變得溫溫熱熱的，7月8日蛋殼開始一點點剝落，裡頭有黑影在動來動去。

於是原PO一家人看YouTube學如何幫助小鴨破蛋，小心地把蛋殼撥開又不傷到小鴨血管、神經，以免害牠死掉。最後在7月9日早上、蛋買回來第15天，兩隻小金毛鴨破殼而出，另外兩顆則破殼到一半，一顆則沒動靜。而原PO一家看到小鴨誕生的過程非常感動，決定把牠們養大。

鴨仔蛋孵出鴨子寶寶。（翻攝自爆廢公社公開版FB）

對此，網友們看到小鴨啄破殼的畫面都被萌翻，紛紛留言：「好可愛！我融化了」、「直接收編」，還有人說「這下值了，能吃五隻鴨」、「這個時間孵化剛好可以趕上薑母鴨的時間」、「增值了」、「去哪買的我也想養鴨子」。