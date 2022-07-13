今晚別錯過超級月亮。（台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真）

直播活動最後也將安排有獎問答，贈送「月亮燈」、限量「月球T-shirt」等好禮。（台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真）

今晚記得抬頭看月亮！今年最大也是最後一次的「雄鹿超級月亮」今晚登場，南瀛天文館將於晚間8時線上直播，歡迎全台天文迷一起線上共襄盛舉，還有機會獲得天文好禮，提醒民眾今天晚餐過後，除了記得收看直播，也記得抬頭欣賞滿月。

「超級雄鹿月」源自於美洲原住民，他們發現在7月這個時期，年輕雄鹿會長出新鹿角，於是，給予這個季節的月球「雄鹿月」稱呼，本次超級月亮的視直徑可達33角分24角秒，比一般滿月約大上7％、亮度更多出16％，預訂今晚6點37分東升，14日凌晨2時37分達到最皎潔的滿月狀態。

南瀛天文館6月14日在YouTube頻道直播「草莓超級月亮」，當時吸引近7萬人流覽點閱，教育局長鄭新輝表示，為服務全台天文迷，南瀛天文館將於7月13日晚間8點架設天文望遠鏡，於YouTube進行直播並安排專人解說，也將邀請台南在地神祕嘉賓分享天文攝影經驗。

南瀛天文館表示，北半球常稱呼這個時期月亮為「半夏月」或「雷月 」，和季節特色有強烈連結性，今天直播時間將從晚間8時至9時，直播活動最後也將安排有獎問答，贈送「月亮燈」、限量「月球T-shirt」等天文好禮。