屏東大學將併校後8年過程集結成冊，出版《夢想的起點》一書。（林和生攝）

屏東大學出版《夢想的起點》一書，適逢首任校長古源光屆退，為他留下美好回憶。（林和生攝）

因應少子化浪潮，8年前屏東教育大學與屏東商業技術學院合併成為屏東大學，過程中投入教學、研究、產學合作與社會參與，辦學績效受到各界肯定，校方將多年發展點滴集結成冊，出版《夢想的起點》一書，適逢首任校長古源光屆退，為他留下美好回憶。

屏東大學編撰團隊歷經一年採寫及資料彙整，除採訪校內各學院特色外，採訪團隊並遠赴台北訪談傑出校友張平沼、黃春明、黃光男等人，另也視訊訪問遠赴法國攻讀博士學位的學生林俊孝，匯集各方觀點，以報導文學方式，述說師生一路走來的心路歷程。

全書以「起點」、「蛻變」、「創新」、「跨域」、「合擊」、「願景」等六大主題，完整記錄8年合校過程及蛻變曲折，突顯學校是如何突破併校磨合，也為整個大學院校整併歷程留下紀錄。

書籍出版正值古源光屆齡退休前夕，古回憶首次主持主管會議時向行政團隊說道，「從這一刻起，我要開始跟時間賽跑」，主要就是勉勵主管與師生們掌握分秒，一起來為這個剛剛合併新設的大學共同努力奉獻。

8年來為拓展師生國際視野，積極與國外大學連結，目前200多所姊妹校，遍及五大洲、21國，另也深耕在地，建構屏東學為校內特色課程。古源光回首來時路，坦言肩負鄉親對屏東第一所綜合大學的期待，未來還要一棒接一棒，讓學校永續發展。

屏大社會發展學系主任邱毓斌透露，古校長辦公室白板上一行「莫做月俸盜賊」讓他印象深刻，並認為，若屏東亦或南台灣發展，屏東大學得以產生引領與育才的貢獻，合校後的第一個8年絕對至為關鍵。