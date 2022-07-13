桃園市中壢區永福羅漢松公園今年6月啟用，共融式遊戲場受到親子歡迎，但啟用不到1個月，部分遊樂設施已經鬆脫，小朋友在玩耍時因為設計不良造成大量砂礫噴濺，有家長也反映，偌大的公園完全沒有遮陰處，想要找地方休息也只能在大太陽底下，希望相關局處做改善降低公園安全疑慮，並能加強休憩空間。

梁為超服務處接獲民眾陳情，邀集相關局處會勘改善，市府工務局景觀工程科則說，該公園已設置洗腳池在樹穴旁，讓孩童在沙坑遊玩後可以清洗，而階梯沙子部分已請中壢區公所每日加強清掃。另因遊戲場規範遊戲設施周邊需保留安全空間，已盡量在休憩區種植大型喬木。

永福羅漢松公園位在中壢區中山東路三段與龍福路交叉口，緊鄰中壢1號社宅，過去未有完善規畫，市府改善並增加廟埕廣場，雖然造訪休憩的民眾眾多，卻有家長抱怨，因遊樂場設計問題，樓梯及滑梯佈滿小碎石，且人潮多地上也相當多垃圾，尤其現在夏天氣溫動輒30度以上，孩子跑跳後卻缺乏遮蔭處可以休息，大人小孩只能躲在遊樂場中的水管洞裡面休息，影響到其他小朋友遊玩動線。

中壢區至善里長梁惠玲也說，公園旁溪流僅有幾條線拉起做圍籬，年幼的小孩若不小心很容易掉下去，已協調工務局種矮灌木防範，不過仍需要2個月時間才會完成，只能多呼籲家長要多加注意小孩遊玩安全，也要避免孩子亂丟小碎石減少危險。