近日新北市長侯友宜、民進黨新北市長提名人林佳龍的新北「山山」大戰，新北市新聞局長張愛晶建議林佳龍去參加「新北小學堂」；林佳龍說，邀請侯市長各提三個新北發展重大議題，「我們可以限時考試」，由記者組成監考團，這樣比較有建設性、有趣。

林佳龍說，「他們說要考試，要我念小學堂，這個話這就是當作完笑話可以，不要用這樣的方式」。「你說我不認識新北，那你認為哪個政策我不認識？提出來我馬上答題，我們各出三道題，可以限時考試」。

他說，可以不翻書，也可以open book考試，都尊重對方選擇，既然選擇這個戰帖，各出三道題，由記者朋友來主持監考團，這樣就是有建設性、有趣，不是母雞講一下，小雞一湧而上，「我可以理解他們的焦慮」，但可以打一場高規格、有品質的選戰。

對於終於點頭參選新北，距離選戰很近；林佳龍今受訪指出，他並不知道侯市長時間表，一直很神祕，希望侯趕快宣布，這是君子之爭，至於後面對方會怎樣，進一步等侯宣布參選後，再來回應。

他說，比賽才開始逆轉勝才是最精采的，現在全力以赴，只有在投票這天票開出來，才知道輸贏。