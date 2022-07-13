NCC於13日審核通過5G垂直場域設置管理辦法，將4.8~4.9GHz頻段共100MHz頻寬釋出，執照期10年，最快第四季，台灣將首度發放5G專網執照。

討論多時的爭議，也決定開放電信業者提出申請。5G專網主要開放土地、建物所有者及使用者（租用）申請頻譜，自用以法人或法人團體為主，不得為投資事業，電信業者若土地自有或租用該土地，也可以提出申請。

考量5G專網的核心網路動輒千萬元，因此，亦開放5G專網申請者，可以委託SI或電信業者協助建設核網。