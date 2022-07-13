對抗通膨，全球主要央行接連開啟升息循環；美國將公布6月CPI數據，預估比5月8.6％高，施羅德表示，顯示聯準會自3月以來接連升息，不足以壓低通膨，7月繼續升息3碼的可能性高；施羅德投信根據美銀經理人調查報告指出，當通膨率低於4％，初領失業救濟金人數達30萬、標普500指數跌破3500情況下，聯準會才有可能「由鷹轉鴿」。

美國通膨6月達高峰，施羅德認為，7月以後通膨逐漸降溫，股市也已接近預期的底部，下半年聯準會持續大幅升息的機會可望降低；扣除食物與能源的核心通膨年增率，已經有趨緩現象，施羅德判斷，最快到9月升息步調就會漸漸緩和下來；聯準會主席鮑威爾日前稱，在不引發經濟衰退的情況下升息，是聯準會的目標。

施羅德投信觀察，歐美英已開發市場的綜合採購經理人指數(PMI)，仍處於50的擴張水準，加上全球已開發經濟體公布的就業數據強勁，有助於支撐消費支出成長，顯示主要國家央行雖同步升息，雖將導致經濟成長趨緩，但在基本面支撐下，走向經濟衰退的機率仍不高。

因此，施羅德投信建議，下半年的投資布局可採取ABCD四大策略，即多元資產配置(Allocation)、擇優布局較高評等的投資級與非投資級債券(Bond)部位、適度納入商品(Commodity)資產部位，尤以能源股與原物料股為對抗通膨的投資首選；並加入防禦性(Defensive)資產，例如增加國庫券與現金等部位，藉以降低波動度與提高耐震性。