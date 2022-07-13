耶魯金童凱爾‧穆倫（Kyle Mullen）接受「海豹部隊」（SEAL）候選人地獄周（Hell Week）訓練咳血死亡，母親要求獨立調查。

凱爾‧穆倫（Kyle Mullen）身高6呎2吋（約187公分），是耶魯大學足球隊防守前鋒，並獲選為隊長。他向來愛挑戰，24歲時接受基礎水下爆破訓練（Basic Underwater Demolition），以成為「海豹部隊」（SEAL）成員。

他擁有一身精實的肌肉，據《軍事網》（Military.com）12日報導，就在惡名昭彰的地獄周（Hell Week）訓練結束，訓練學員大汗淋漓，整個人都瘦了一圈時，他的體重仍維持266 磅（約120公斤）。

美軍驗屍官2月記錄了這些數字，但至今還在設法了解，為何他會死亡。醫生檢查了凱爾的遺體，發現他的肺部幾乎是普通男性的3倍大。他的母親蕊吉娜‧穆倫（Regina Mullen）說，兒子總想要做些別人辦不到的事。

美軍驗屍官2月記錄了這些數字，但至今仍然不解，為何他會死亡。醫生檢查了凱爾的遺體，發現他的肺部幾乎是普通男性的3倍大。他的母親蕊吉娜‧穆倫（Regina Mullen）說，兒子總想要做些別人辦不到的事。

「他無法呼吸，聲音沙啞，似乎連說話都有困難，」她說，「我告訴他，他需要去醫院。」而蕊吉娜說對了。

Our thoughts and prayers are with the family of Kyle Mullen, the Navy SEAL candidate from Manalapan who tragically died while in training in San Diego. He represented the very best of our state. pic.twitter.com/PazWqqxwjs — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) February 7, 2022

Must admit, heartbroken 💔 over loss of Kyle Mullen, Navy Seal, Manalapan Brave . My sympathy is with The Mullen family, and the Manalapan NJ Community, this hits hard . Great young man, a leader at Manalapan +Yale, a great example to all 🥲🥲 Lost a good one pic.twitter.com/tDdjxPmEak — Robert Lynch (@eebob2072) February 8, 2022

雖然凱爾身為船隊隊長，完成了地獄周訓練，但卻因釀膿鏈球菌（Streptococcus pyogenes）引發肺炎，內部嚴重積水。當天傍晚，1名隊友就發現他昏倒在房內。醫護人員趕到後急救了30分鐘無效，最後將他送往民間醫院。

凱爾的解剖報告說，他死前大多數時間都坐在輪椅裡，無法自行站立或行走，咳出的血水幾乎裝滿了36 盎司大的運動飲料瓶，並有呼吸困難的跡象。當其他海豹部隊候選人通報緊急救護人員，救護車趕到時，他已沒有反應，於是他們將他緊急送醫。

不過，身為母親的蕊吉娜卻堅稱，兒子受到折磨，該送醫時，卻躺在軍營地板骯髒的床墊上。由於全案目前仍在調查，「海軍特種作戰司令部」（Naval Special Warfare Command）拒絕評論。

而蕊吉娜說，負責治療的醫護人員說，現場到處是血。她怒批，海豹部隊應該是世界菁英，兒子是要接受嚴格訓練，而不是連治療都不要。此外，蕊吉娜說，她獨力撫養凱爾和他弟弟，家境並不富裕，但要求兩兄弟一心向上。