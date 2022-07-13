凱爾‧穆倫（Kyle Mullen）身高6呎2吋（約187公分），是耶魯大學足球隊防守前鋒，並獲選為隊長。他向來愛挑戰，24歲時接受基礎水下爆破訓練（Basic Underwater Demolition），以成為「海豹部隊」（SEAL）成員。
他擁有一身精實的肌肉，據《軍事網》（Military.com）12日報導，就在惡名昭彰的地獄周（Hell Week）訓練結束，訓練學員大汗淋漓，整個人都瘦了一圈時，他的體重仍維持266 磅（約120公斤）。
美軍驗屍官2月記錄了這些數字，但至今還在設法了解，為何他會死亡。醫生檢查了凱爾的遺體，發現他的肺部幾乎是普通男性的3倍大。他的母親蕊吉娜‧穆倫（Regina Mullen）說，兒子總想要做些別人辦不到的事。
美軍驗屍官2月記錄了這些數字，但至今仍然不解，為何他會死亡。醫生檢查了凱爾的遺體，發現他的肺部幾乎是普通男性的3倍大。他的母親蕊吉娜‧穆倫（Regina Mullen）說，兒子總想要做些別人辦不到的事。
「他無法呼吸，聲音沙啞，似乎連說話都有困難，」她說，「我告訴他，他需要去醫院。」而蕊吉娜說對了。
雖然凱爾身為船隊隊長，完成了地獄周訓練，但卻因釀膿鏈球菌（Streptococcus pyogenes）引發肺炎，內部嚴重積水。當天傍晚，1名隊友就發現他昏倒在房內。醫護人員趕到後急救了30分鐘無效，最後將他送往民間醫院。
凱爾的解剖報告說，他死前大多數時間都坐在輪椅裡，無法自行站立或行走，咳出的血水幾乎裝滿了36 盎司大的運動飲料瓶，並有呼吸困難的跡象。當其他海豹部隊候選人通報緊急救護人員，救護車趕到時，他已沒有反應，於是他們將他緊急送醫。
不過，身為母親的蕊吉娜卻堅稱，兒子受到折磨，該送醫時，卻躺在軍營地板骯髒的床墊上。由於全案目前仍在調查，「海軍特種作戰司令部」（Naval Special Warfare Command）拒絕評論。
而蕊吉娜說，負責治療的醫護人員說，現場到處是血。她怒批，海豹部隊應該是世界菁英，兒子是要接受嚴格訓練，而不是連治療都不要。此外，蕊吉娜說，她獨力撫養凱爾和他弟弟，家境並不富裕，但要求兩兄弟一心向上。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。