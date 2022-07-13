民進黨今天提名衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市；兩人記者會時在座位前拍拍、又握手，媒體詢問林佳龍，是否心結已解？林表示，「我們只有團結，沒有心結」。

林佳龍之前堅持台北市長，卻在上週出現逆轉，今兩人一起出席記者會，媒體詢問林佳龍，剛剛跟陳時中拍拍又握手，是否兩人心結已經解開，還是林拍陳時，心中有揪了一下？

林佳龍說，其實剛剛前面等待時，兩人已經擁抱又自拍，等等要把相片傳給阿中部長，「我們只有團結沒有心結」，這場選戰為誰而戰？及為何而戰？就是為城市主人要過更好生活而戰，雙北雙箭頭是會領航台灣。

他說，很多本位主義，地方跟中央很多摩擦跟耗損，政府間也會互相沒有辦法協調。

對於之前他都只提大台北願景，林佳龍說，他一直談大台北，但他也說，台北市跨區域治理，台北市問題解決也是要透過跟新北市一起聯合治理，脈絡都把它納入討論，不會這麼本位主義。他跟陳時中會把這個拼圖拼完整，至少北北基桃未來跨域治理。