新北市消防局第五大隊土城、三峽消防義消分隊今舉行災情勘查車撥用典禮，新北市議員林金結為避免三峽巷弄惡火憾事發生，媒合企業或社團捐贈消防救護車輛，今年也陸續促成獅子會捐贈地震體驗車、2輛勘災車。消防局長黃德清表示，林金結議員不僅捐贈消防救護車輛，去年也捐贈8000顆住警器，提供民眾免費索取，期盼能拋磚引玉，提升民眾社區防災意識。

林金結表示，他是義消副總會長，因此特別關注消防公共安全等面向，土城、三峽消防分隊的災情勘查車已到使用年限，因此他今年陸續媒合企業捐贈勘災車，也以個人名義捐贈特製煙囪效應模型屋，提供給消防人員宣導，希望提高救災效率、降低傷亡，避免惡火憾事再度發生。

林金結也提出，土城消防隊去年出勤531件火警與與災害案件，今年截至6月30日止，已出勤274件火警與災害案件，平均一天1.5件，勤務繁重，隨著土城三峽社區人口增多，消防容受量能與配備也需要增加，呼籲消防局多加關注。

黃德清表示，消防勤務有火災、山域和水域搜救，每當有災害發生都要到現場查看，運用各式裝備執行搜索，因此企業贊助相關設備，對於基層消防人員助益大，也可使執勤過程更安全。