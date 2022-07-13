湖人控衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）行使了最後一季4700萬美元球員選項，同時在美媒《The Athletic》前125位球員年度排行，韋斯布魯克被排在最下位的第5等級（第85名至125名），讓他成為NBA史上最貴的第5等級球員！

FOX體育球評貝勒斯（Skip Bayless）在自家節目說：「他是籃壇有史以來薪水過高的第一人，沒有人可以拿4700萬美元然後被排在最低等級。」

這相當於獨行俠前鋒克利伯（Maxi Kleber）的層級、克利伯上季平均7分、5.9籃板、39.8%投籃命中率。當然韋斯布魯克的數據還是強多了，貝勒斯說：「數字看起來可以，但如果算上負面的數據，他就是聯盟最糟糕的先發球員。上季他的失誤之多我這輩子沒見過，大家原先還相信他是未來第一次票選就會過關的名人堂球員。」

韋斯布魯克是鐵打的先發，貢獻卻不成比例。場均18.5分、7.4籃板、7.1助攻看似不錯，貝勒斯指出韋斯布魯克外線命中率不滿3成（29.8%）、罰球命中率66.7%在聯盟倒數，還有單季295次失誤。

FOX體育作家羅傑斯（Martin Rogers）寫道「韋斯布魯克的急速退化是一個悲傷的故事」，他今年才33歲，回顧2017年韋斯布魯克被評論為「現象級」球星，各項數據爆表甚至迫使籃球網站Basketball Reference重寫了標準化正負值的公式（+10.0以上被視為傳奇等級，韋斯布魯克2016-17締造單季+15.6，後來被下修為+11.1）。近年退化的球員不只他一個，但他肯定是其中最出名也最容易成為話題的人。