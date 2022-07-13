鹿港南勢一號橋上水防道陷落成天坑，鹿港鎮公所緊急封閉橋面路段，要求工程單位盡速修復。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港南勢一號橋上水防道陷落成天坑，鹿港鎮公所緊急封閉橋面路段，要求工程單位盡速修復。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港南勢一號橋上水防道路是上下班必經道路，疑似剪麻溝排水長期沖刷，竟陷落成天坑，機車經過急煞、差點跌沒命，緊急通報，鹿港鎮公所封閉橋面路段，要求工程單位盡速修復。

鹿港鎮南勢巷交接、南勢一號橋上的水防道路，路基被嚴重掏空，鹿港鎮長許志宏金天上午前往會勘，還親身試探陷落的深度，整個人「跳」下去後，竟深埋僅剩頭，隨行社區發展協會理事長陳黃素娥、總幹事謝清信、南勢社區老人會前會長王封條等都直呼還好通報的早，要是真有人摔車、「卡」車或跌落就慘了。

該處為許多農民農務和鄉親朋友上班的必經道路，加上附近工廠林立，經常有貨櫃車、聯結車出入，是重要交通要道，公所初步研判，因麻剪溝的排水長期沖刷，導致路基遭受掏空。

鹿港鎮長許志宏指示公所團隊第一時間介入處理，避免造成鄉親民眾在行經該處時，造成危險情事的發生，並要求盡速將該處擴大挖除後，以確保回填土方不會再流失，回填地基土方，再鋪上柏油，務必確保施工品質、並盡速回復順暢通行，給鄉親一個安心、安全的通行道路。