新竹市東大路正義輪胎行大火造成8死慘案，涉嫌縱火陳家二子陳彥翔13日出院，承辦檢察官馮品捷指揮專案小組完成詢問筆錄後解送地檢署。

檢察官訊問完畢後，認陳男涉犯刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用住宅、第271條第1項、第272條殺害直系血親尊親屬、第271條第2項、第1項、第272條殺人直系血親尊親屬未遂、第271條第1項殺人等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有串證、逃亡之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見。