新竹市東大路正義輪胎行大火造成8死慘案，涉嫌縱火陳家二子陳彥翔13日出院，承辦檢察官馮品捷指揮專案小組完成詢問筆錄後解送地檢署。
檢察官訊問完畢後，認陳男涉犯刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用住宅、第271條第1項、第272條殺害直系血親尊親屬、第271條第2項、第1項、第272條殺人直系血親尊親屬未遂、第271條第1項殺人等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有串證、逃亡之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見。
新竹市東大路正義輪胎行大火造成8死慘案，涉嫌縱火陳家二子陳彥翔13日出院，承辦檢察官馮品捷指揮專案小組完成詢問筆錄後解送地檢署。
檢察官訊問完畢後，認陳男涉犯刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用住宅、第271條第1項、第272條殺害直系血親尊親屬、第271條第2項、第1項、第272條殺人直系血親尊親屬未遂、第271條第1項殺人等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有串證、逃亡之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。