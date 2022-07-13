賴峰偉接受黨中央提名參選2022澎湖縣長，他說再度接受提名競選連任，必不負重任全力衝刺，爭取繼續服務澎湖鄉親的機會。(賴峰偉提供)

賴峰偉13日下午到台北參加中國國民黨中常會，接受黨中央提名為2022澎湖縣長參選人，賴峰偉說再度提名競選連任，必不負重任全力衝刺，爭取繼續服務澎湖鄉親的機會，現今澎湖的戰略地位更形重要，此刻的澎湖已揚起風帆，航向幸福、航向國際。未來4年，我有信心引領澎湖航向更美好的未來。

酷愛歷史的賴峰偉說，澎湖是台灣海峽上最美麗的群島，在大航海時代，澎湖比台灣更早接觸西方文明，葡萄牙人16世紀來到東方，發現澎湖海域魚產豐富，島上住了許多漁夫，稱此處為「Pescadores（漁翁島）」，至今國際仍慣稱澎湖為Pescadores。

2018年第三任期開始後，賴峰偉戮力實踐願景未曾懈怠，每項施政均考量眾人福祉以及澎湖長遠發展，期間雖然一再遭受有心人士攻詰，但為了澎湖，我不忘初衷，於心無愧，甘之若飴。澎湖因前任執政者前瞻性不足、執行力闕如，建設停擺、公務廢弛，澎湖空轉虛秏4年。

賴峰偉上任後，重新提升縣府團隊士氣，齊心努力完成多項改革、建設，海洋活化、清海廢成效、花火節創新、雙語教育、打造幸福城市、發展國際觀光。尤其這4年來，澎湖多項建設陸續進行，公共工程數量是十多年來新高，澎湖的環境品質、文化內涵、教育素質亦顯著進步，此刻的澎湖已揚起風帆，航向幸福、航向國際。未來4年，我有信心引領澎湖航向更美好的未來！