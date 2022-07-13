民進黨今第中執會通過徵召提名衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長；會中並為上周遇刺身亡的日本前首相安倍晉三前首相默哀一分鐘。

黨發言人李坤城表示，臨時動議有中執委提案為不幸受到槍擊離世的日本前首相安倍晉三默哀一分鐘，身兼黨主席蔡英文總統同意，因此中執會最後全體為長年支持台灣、台灣親近的好友安倍晉三前首相默哀一分鐘。

此外，會中通過第二十屆第一次全代會大會議程及宣言草案。