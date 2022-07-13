民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，外界都在看台大怎麼處理這個執政黨的「大咖」。中廣董事長趙少康今（13）日在臉書向台大喊話，「林智堅論文審查會議必須全程開放直播，並邀請記者旁聽」，這樣公開透明的處理態度，才能確保台大的學術倫理不容挑戰，更重要的是要還原事實、捍衛校譽。

趙少康在臉書指出，「台大必須公開審查以守護學術地位」，直言林智堅兩個碩士論文都被指控是抄來的，一份是中華大學，另一份是台大國發所。台大校長管中閔今說，會在兩個月內公布論文案調查結果，因此，趙少康也向管中閔喊話：「身為國內的最高學府，台大的調查結果備受矚目，請管校長當機立斷，開放公開審查會議過程以昭公信，修補並守護台灣大學的學術地位與校譽。」

趙少康說，他自己身為台大校友，多次公開呼籲管校長必須針對論文抄襲案說明台大立場，勿忘3年前是獲得校長遴選委員會及廣大社會民眾支持，將台大的發展交付給他，如今管校長沒有連任壓力，更該勇於為良知發聲。同時，想選下任校長的9位候選人，如今面對台大校譽因為論文抄襲案受損，也不能憚於選票考量而默不作聲，必須拿出道德勇氣直言無畏。

趙少康提到，現在負責審定林智堅抄襲案的審查委員會召集人蘇宏達，過去曾在「故宮議題」上批判蔡政府，因此被「查水表」，是民進黨用政治力干涉學術的證明之一。依照「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，認定論文抄襲需要三分之二以上委員出席、三分之二出席委員同意才能成立，門檻很高，這也讓趙少康直言「難怪民進黨老神在在，胸有成竹，認為通不過」。

最後趙少康喊話，為了昭公信，並讓全民作為審查委員的後盾，請管校長大破大立，「林智堅論文審查會議必須全程開放直播、邀請記者旁聽」，強調「身正不怕影子斜，公開透明的處理態度才能確保台大的學術倫理不容挑戰，更重要的是要還原事實、捍衛校譽」。

趙少康表示，讀書為明理、明理為修身，修身後方能齊家、治國、平天下；台大學生不能只會讀書，必須有更高的自我要求，教授更不能因為擔心得罪民進黨、教育部、國安局而不敢參與審定作業，或做出違背良心的決議。