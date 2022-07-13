台灣羽球女單世界排名第67選手宋碩芸，今天（13日）在BWF超級500系列新加坡公開賽女單首輪挑戰世界第8好手、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），首局依瑟儂在11比9領先下右腳踝不適放棄繼續比賽，送宋碩芸晉級16強。

這是宋碩芸生涯首度在BWF賽事對壘依瑟儂，首局宋碩芸曾3比2超前，隨後雙方4度分數戰成平手，依瑟儂一度再要回領先，但又被宋碩芸9比9追平，依瑟儂好不容易以11比9優勢進入技術暫停，比賽中也似乎出現傷勢，走向休息區的腳步有點不對勁，她向主審申請醫療暫停，不過情況不太妙，經過檢查、思考後，依瑟儂無奈退賽。

宋碩芸今年賽季在歐洲圈賽事分別於奧地利羽球國際系列賽、丹麥羽球大師賽、波恩羽球國際賽及南特國際挑戰賽打進決賽，雖無緣冠軍卻也收下許多寶貴經驗，新加坡公開賽她從資格賽開始奮鬥，僅花23分鐘就以21比10、21比7擊敗美國選手賈絲瓦（Ishika Jaiswal），取得會內賽門票。

宋碩芸下一輪對手是日本世界第30女將大堀彩，她以21比10、21比12擊敗緬甸德圖莎，宋碩芸過去3度碰上大堀彩都落敗，希望這次可以突破。