國民黨高雄市長參選人柯志恩近日確診閉關，但可沒閒著，繼昨天公布競選團隊架構後，今（13）日拋出「反霸凌」政策，主張盡速補足專業輔導人力，才能解決霸凌問題。她還怒嗆，高雄市長陳其邁有沒有意識到高雄霸凌問題有多嚴重？

柯志恩今下午在臉書PO文指出，自己趁著在家隔離，查閱近年6都校園霸凌的「成案」數字，新北市從3、40降到19案，台北市維持15上下，台中和台南大約20幾案，高雄竟「一支獨秀」從107年18案到109年成長到32案、快一倍，去年又翻倍到65案，這樣的數字令人十分詫異。

柯志恩納悶問，到底是高雄「成案」的校園霸凌特別多，還是其他5都沒有積極通報，尚待之後深入調查。然而，她在乎的是，面對校園霸凌層出不窮，高雄市政府做了通報，但然後呢？

柯志恩提及，去年初高雄曾發生鳳山少女遭被霸凌事件，高市府研考會成立跨部門平台進行調查，市長跟學生座談時也說設置獨立申訴機制。然而，不管通報、獨立申訴或跨平台調查，都是事後處置，無法防止霸凌的蔓延與惡化。

「陳其邁市長，你有沒有意識到高雄霸凌問題有多嚴重？」柯志恩直說，如果申訴和調查有效，高雄也不會有接連不斷的霸凌事件了。因此，她主張，反霸凌最關鍵的政策手段，就是必須盡速補足專業輔導人力。

柯志恩拋出高雄落實反校園霸凌計畫，並提出3點建言，首先，建立系統性的反霸凌課程，由學生扮演加害者、受害者及目睹者的角色，並教導學會同理與採取行動。其次，以反霸凌小組的概念，強化現有的輔導體系，並落實加害者與受害者的追蹤與持續輔導。

最後，柯志恩認為，最重要的是，要編列足夠的預算，真正補足學校輔導人力與輔導機制（註：110年度高雄校園的專輔人力都未聘滿，今年資料未揭露），並讓駐點學校心理師納入正式編制人員（註：此需要與立法院共同合作）。