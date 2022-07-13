許多上班族、學生都有聽音樂的習慣，擁有6.6億觀看次數以及1080萬訂閱者的YouTube頻道「Lofi Girl」， 11日無預警被官方被下架，中斷連續直播20843小時的紀錄，而且連直播存檔都被封鎖無法播放。YouTube官方原先認為此頻道音樂沒有版權，因此才停止直播，不過發現是一個誤會。

「Lofi Girl」在推特上聲明，YouTube通過了來自馬拉西亞唱片公司的假版權申訴，所以不小心將「Lofi Girl」的直播紀錄中斷且下架，YouTube官方也回應道，他們已確認版權有濫用行為，已停權申訴人的帳號，官方也正在恢復 Lofi Girl 的直播紀錄與權限，「恢復正常大概需要 24-48 小時，很抱歉發生這種事情，也感謝各位的耐心等待。」

擁有6.6億觀看次數以及1080萬訂閱者的Youtube頻道「Lofi Girl」，於11日被下架。(圖／Lofi Girl YouTube頻道)

這次能夠快速地恢復帳號也有賴於社群和粉絲的大力相助，頻道於12日中午重新啟動，2小時內就立刻吸引了2萬3907次觀看，不少網友都非常開心直播終於回來了，網友笑稱「Lofi女孩還沒有辭掉她的讀書工作。」

陪伴許多聽眾度過工作與讀書時光的「Lofi Girl」，以插畫為封面，一個戴白色耳機的女孩與她的貓認真讀書，是擁有即高人氣的頻道，若依照YouTube的廣告分潤計算，可能有超過2600萬新台幣的收入。