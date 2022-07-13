高雄醫學大學附設高醫岡山醫院13日舉行1期醫療大樓新建工程上梁典禮，未來可提供522床位，預計2023年5月試營運。高雄市長陳其邁說，醫院成立後可減少城鄉差距，讓北高雄醫療資源較為不足的區域醫療平權，民眾就醫可近性提高。

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院13日舉行1期醫療大樓新建工程上梁典禮，高雄市長陳其邁由高雄市議會副議長陸淑美及市議員方信淵、高閔琳、黃秋媖，以及地方里長陪同出席儀式。

陳其邁指出，高醫岡山醫院的成立，可增加北高雄民眾就醫的便利性，從最基層的醫療到最頂尖的精準、智慧醫療，提供最完整的醫療體系服務，大幅減少城鄉差距，促進醫療平權。

高雄市議會副議長陸淑美致詞提及，自己從政36年家鄉及地方建設始終是最在意的事情，感謝高醫選擇到岡山設立分院，也感謝歷屆以來的高雄縣長以及高雄市長，此外，建議市府體恤民意，考慮將南岡山站更名為高醫岡山站，讓市民知道高醫在岡山有一個站，能提供北高雄最好的醫療服務。

陳其邁表示，未來高醫岡山醫院將設置522床的床位，無論是基礎醫療、急重症治療或是結合社區，讓民眾就醫更方便，高醫定會提供國際高品質的醫療服務，北高雄從橋頭、岡山、路竹、湖內、阿蓮、茄萣、梓官、彌陀、永安總共約有57萬人口，過去醫療資源較為不足，未來人口加速成長，成立最接近捷運的高醫岡山醫院，不僅讓醫療區域更平衡、民眾就醫可近性提高，更重要是普及到鄰里、社區並同時提升醫療品質。

高雄醫學大學說明，高醫始終扮演為民眾健康把關的角色，用心經營高雄醫學大學及所屬的每一家醫院。高醫沿著捷運紅線，從南到北串起體系在高雄的醫療照護網絡，讓在地居民可就近看病，甚至是搭乘捷運就可快速進入醫院。高醫岡山醫院位於高雄捷運紅線南岡山站旁，緊鄰省道台1線，交通條件便利，並與紅線捷運共構，2023年5月試營運，將來民眾不需出捷運站，在捷運2樓走天橋即可直接到醫院就醫，提供便捷完整的醫療服務。(記者張雅雲/高雄報導)