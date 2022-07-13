高雄市知名補習班控告朱姓股東兼特助侵占公款556萬元，沒想到朱男竟自首花了150萬元去購買高雄市國小生的個資供補習班使用，辯稱沒有想要侵占公款的意思，高雄地院調查後發現，朱男挪用公款及買個資的時間不一，所以不採信其證詞，違反《個人資料保護法》的部分減刑3個月，最後依業務侵占罪重判他3年6個月定讞。

朱男是高雄市某知名補習班的股東及特助，負責補習班的財務管理，不料朱男因家人欠下千萬元債務，為了幫忙還債，被控從2018年3月至6月間侵占補習班公款，侵占金額高達556萬元。

朱男被控侵占公款後，竟主動自首花了150萬元購買了13萬筆的高雄市的國小學童個資，想要辯稱並沒有侵占公款一事，還聲稱當時的自白切結以及LINE對話相關證據，都是補習班所逼，自己並沒有想將公款占為己有。

但法官根據補習班所提供的帳務資料，發現朱男購買個資時間是2018年3月19日，但他供稱以公款購買個資的時間卻是6月的事，購買個資與侵占公款2件事情的時間兜不上，法官不採信朱男所言，依業務侵占罪判他3年6個月定讞。

至於朱男觸犯學生個資法的行為，法官認為朱男主動自首確實帶有「吹哨者」的性質，但相關行為涉及《兒少法》須加重刑責，依法不能易科罰金，判3月徒刑，但須入獄或聲請易服社會勞動。