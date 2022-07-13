怡客咖啡總經理劉人豪盼改變店型擴大客群。（怡客咖啡提供）

怡客林口概念店達90坪，並設有插座讓顧客可邊吃邊辦公。（怡客咖啡提供）

星巴克進駐新竹縣芎林鄉以山林作主軸設計店型。（星巴克提供）

年輕世代對品牌的好感度，除了考量餐飲好吃，也欣賞餐點吸睛的外觀，許多網紅店因此如雨後春筍般出現。開業多年的連鎖咖啡品牌看好青世代消費潛力，決定跟進將裝潢改造地更夢幻，Logo也變得更有記憶點，抓住新客目光。

成立近30年的怡客咖啡15日將在林口開設90坪新形態門市，品牌標誌改為亮眼藍色，並讓85元「義式香飯糰」回歸，盼打造為明星商品提升顧客黏著度。開幕當天全飲品買一送一，15、16日也祭出1元咖啡優惠。由於新菜單客單價落在200至250元，如何確保一天達到120人上門？總經理劉人豪指出：「會以明星商品、聯名人氣店、餐點優化打入各年齡層的心」，全台29家門市將在下半年陸續換新模樣，預期新概念店每月可賺120萬，明年整體業績由虧轉盈。

星巴克近期則進駐新竹縣芎林鄉，並以「竹林之美，咖啡園林」為主題改造外觀，天花板設計成兩層古銅色造型線條及金屬網格重疊的山形，並選咖啡園林與咖啡樹題材的藝術品擺放店內，宛如置身山林中。業者也特別開發「花生抹茶蛋糕」，將新竹特產擂茶混入海綿蛋糕體內，一層夾花生奶油，一層加入抹茶香緹，茶香與穀物的香氣為在地特色帶來新詮釋。