李政宰邀請好友鄭雨盛擔綱《獵首密令》雙主演。（龍祥提供）

韓國男星李政宰憑藉Netflix韓國影集《魷魚遊戲》成為全球家喻戶曉的演員，更是橫掃國際各項大獎，包含美國演員工會獎、獨立精神獎、美國評論家選擇獎等3座視帝，在甫公布的「第74屆艾美獎」入圍名單，李政宰也再次入圍角逐視帝，驚人成績傲視群雄儼然成為「南韓之光」，而他籌備已久的首部執導長片《獵首密令》（Hunt）也確定將於暑假在台上映。

《獵首密令》是李政宰首度執導的諜報動作長片，耗費4年時間親身擔任編劇打磨劇本，還邀請好友鄭雨盛擔綱雙主演，2人在片中互飆演技的精采對手戲，從影30年的李政宰，首度擔任導演職位，被問到該片的特別之處時，李政宰表示：「驚人的動作場面當然非常重要，但我也想確定觀眾的注意力能被不斷逆轉的劇情給吸引，投入並理解2個主角如何決定各自的命運。」

一開始李政宰只是收到演出邀約，沒想到先後遭到許多導演婉拒甚至退出，李政宰表示：「當時我非常茫然失措，只好硬著頭皮下海改寫劇本」。然而起初創作並不順利，甚至時常寫到胃痛不已，也時不時自我懷疑，所幸李政宰咬牙撐過，靠著豐富的演出經驗與從不認輸的自尊心終於完成。該片還入選第75屆坎城影展午夜放映單元，全球首映時全場千名觀眾起立鼓掌長達7分鐘。

《獵首密令》劇情講述南韓中央情報（KCIA）的海外組組長朴平浩（李政宰飾）和國內組組長金正道（鄭雨盛飾）都接到上級指示，要找出一個臥底在情報部深處的北韓間諜。當這個間諜開始洩露可能危及國家安全的最高機密時，2位組長分別被指派互相調查對方，在這緊迫的狀況下他們若找不出這名臥底，自己可能就會遭到指控。將於8月26日在台上映。