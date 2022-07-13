有著「南霸天」稱號的前黑澀會美眉妖嬌，十分喜愛跳舞，近年轉戰DJ界外，且已婚並育有一兒，身材依然保持的相當火辣，也時常在社群網站分享自己的辣照，近日他在IG上PO出照片並標註「深夜福利」，讓一票網友看到直呼「太辣了」。

妖嬌日前在社群大送「深夜福利」，他在貼文中寫下:「生活是自己的，盡情打扮，盡情可愛」。照片中只見妖嬌坐於泳池畔邊，自拍一張性感照，她身穿黑色泳裝，中空款式完全包不住妖嬌的雙球，中間的鐵扣更讓妖嬌的妖氣指數瞬間破表。

因為曬出美胸，姣好的身材也引來一票網友朝聖，紛紛表示:「太辣了」、「看到我都噴鼻血了」、「妖嬌根本是辣的代名詞」，討論的極度熱烈。

妖嬌也預告接下來16日將受邀至高雄旗津啤酒嘉年華擔任DJ登場，會與大S老公具俊曄同場，她也雀躍地說道：「跟國民歐巴同台耶，還不用付錢，免費入場，小孩子帶過去就對了。」顯現她對於即將到來的演出十分期待。