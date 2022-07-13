由劉德華監製並聯同林家棟、彭于晏3位男神主演，加上劉雅瑟、任達華、林雪、鄭則仕、談善言、朱鍳然及姜皓文等實力派演員，上演一場劇力萬鈞的卧底潛伏、心理大戰電影《潛行》，12日首度發佈影片跟官方海報，視覺風格強烈。沒想到今（13日）就傳出有演員受傷送醫的消息，令外界感到擔憂。

金像影帝林家棟近期拍攝由劉德華監製的電影《潛行》，不過拍攝過程中林家棟發生意外，據香港媒體「東方日報」報導，林家棟需要拍攝一場抱著小孩子奔跑的橋段，但由於現場地面是石子地，地勢凹凸不平，林家棟扛著小孩子奔跑不小心被石頭絆到，失去重心倒地，由於為了保護小孩子的安全，林家棟用肉身護著，自己落地偏向一側，導致撞擊更猛，身上有多處創傷，工作人員見狀立刻上前扶他，但他完全不能動，劇組立刻叫救護車將他送醫，後續將進行醫治與留院觀察。

香港演員林家棟擁有三料影帝的稱號，出道至今拍過無數影視作品。（圖／中時資料照）

電影公司在今（13日）回應：「少少（一點點）碰撞，為確保安全入醫院檢查一下，沒有大礙，多謝關心！」不過林家棟今年54歲，邁入中年階段，年齡也不小了，讓許多粉絲仍相當擔心，希望林家棟早日康復，目前沒有任何現場影像流出，保密工作十分到位。同場的還有台灣演員彭于晏，據悉因為該地租借費用高，所以其他人繼續拍攝，之前傳出該片劇組工作人員確診停工7天，演員談善言也在拍攝期間受傷，拍攝過程可謂是一波三折。