中華快遞公司發動罷工爭取調薪5000元成功，讓台鐵員工也高喊調薪，台鐵企業工會日前才要求台鐵加薪50％，若無善意回應則要在中秋節發起不加班活動。交通部長王國材今回應，若台鐵加薪50％代表台鐵每一分收入都要拿來付薪資，不是正常的企業經營，但他願意針對基層低薪問題做討論。

王國材分析，台鐵一年收入240億元，人事費佔160億元，若提高薪資50％，就是把所有收入都去花在薪資上，一般公司人事費用要在總成本50％以下，才有辦法轉虧為盈。

王國材強調，他願意針對基層低薪問題，包括營運人員、主管加級太低等議題討論，但要公司一開門就虧損連連，這就不是公司化的精神。

針對台鐵票價問題，王說台鐵27年沒有調整票價，當初是考量它肩負的公共運輸的任務，未來公司化之後，就該恢復到它的服務與票價，現在委託學術機關有份報告，交通部則會審查。

王國材表示，調整票價最好的實施點，應該是這段時間先把安全及服務做好，2024年公司化後再去調整，讓公司完全依照它服務品質去吸引客人，他給台鐵一個任務是，到明年底安全服務要有一定水準，後年公司化後，用一個嶄新面目來面對旅客。