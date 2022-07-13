民進黨桃園市長參選人林智堅論文案持續延燒，外界抨擊中華大學與政商學界關係密切，也在看台大怎麼處理這個問題。媒體人「逆風的烏鴉」今（13）日在臉書表示，「論文抄襲案，林智堅沒事的可能性是存在的」，他更爆出關鍵的SOP，直言「重點會在李友錚和王明郎願不願意扛下來」。

逆風的烏鴉今日在臉書表示，儘管林智堅的中華大學和台大國發所碩士論文都被查出雷同度極高，中華大學論文甚至還違反竹科和中華大簽的契約，但其實「最後結果林智堅沒事的可能性是存在的」，不過林智堅如果沒事，一定有其他人有事。

逆風的烏鴉接著說，這個「林智堅沒事」的模式，可以從台大國發所的案子來看SOP，在台大國發所案裡，指導教授陳明通的說法，是林智堅把論文草稿和資料給另名學生余正煌，也就是說是余正煌抄林智堅，不是林智堅抄余正煌；如果按照這個脈絡去推演，關鍵只在余正煌「引用了多少林智堅的原始資料」。

如果所有雷同的部分，余正煌都承認是他抄林智堅的草稿和資料，那有事而且會被撤銷學位的，就會是余正煌。至於什麼論文前後，林智堅只要說「我又沒看過他的論文就可以了」。

逆風的烏鴉更指出，「相同的操作模式，也可以放在中華大碩論上」，現在抄襲的焦點，是林智堅抄了中華大教授李友錚、王明郎署名完成的竹科報告，但如果林智堅的說詞，是這份報告其實就是由他完成的，李友錚、王明郎只是掛名或直接把他的碩士論文拿去交報告，「那麼有事的，就會變成李友錚和王明郎，也就是教授抄學生，不是學生抄教授」。

逆風的烏鴉提及，至於著作權問題，那是中華大和竹科的關係，要賠錢的也只有中華大學，想想董事長是誰，這賠錢就只是小事。而如果是教授把學生論文抄去交報告，當然也就沒有林智堅的事了，「重點會在李友錚和王明郎願不願意扛下來」。逆風的烏鴉表示，在台大國發所的案子裡，要余正煌扛是相對容易的，因為余正煌是調查官，調查局又是國安局的下屬，余正煌有身家問題。

逆風的烏鴉坦言，在中華大的案子裡，教授們和民進黨比較缺這層關係，尤其王明郎還是現任副教授，如果承認抄襲學生作品，可能也會面臨教職保不保得住的問題，「但換個角度看，說不定能換到更好的教職就是了」。