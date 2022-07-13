中央流行疫情指揮中心今公布，今國內新增29,849例本土病例，其中含49例死亡個案，台灣Omicron致死率為萬分之17，高於日本的萬分之16、韓國的萬分之10、新加坡的萬分之5，但低於泰國、馬來西亞。對此，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，Omicron原始致死率約萬分之3，台灣致死率已遠高已開發國家與日韓星，「卻只想跟馬來西亞、泰國等東南亞國家相比。」他表示，台灣致死率高就是就醫障礙所致。

今國內單日新增49例死亡個案，針對台灣Omicron致死率，指揮中心發言人莊人祥表示，國內這波Omicron疫情的致死率為萬分之17，與日本相近，日本為萬分之16，南韓萬分之10、馬來西亞萬分之23、泰國萬分之39、新加坡萬分之5。

台灣Omicron致死率不斷攀升，指揮中心指揮官陳時中5月31日時曾強調，台灣的死亡發生率是每百萬分之0.2，低於日本和新加坡的0.6，也低於紐西蘭1.4、南韓2.4、香港8.3。另指揮中心6月17日曾表示，截至6月16日的今年Omicron致死率為萬分之13。但今天指揮中心表示，目前為萬分之17。

王任賢表示，指揮中心今記者會中竟未提Omicron原始致死率僅萬分之3，提到日韓星致死率後，趕緊補上馬來西亞、泰國等醫療水準相較不足的國家，實在荒謬。他表示，病毒不因人種而有明顯致死率的差別，主要與該國的醫療量能有關；Omicron開始於南非盛行時，原始的致死率頗低，是因為當時開始出現時，確診數少，醫療量能足以因應。

王任賢表示，以台灣醫療水準而言，致死率不應該如此之高，應該是與就醫障礙有關，醫療障礙包含醫療量能不足、治療藥物不夠、住院不易，及病患運送不便，「台灣確診數明顯有黑數，估計是公布數字的2~3倍，若將黑數計入，反可降低致死率。」

王任賢並表示，指揮中心曾於4月中召開防疫會議，當初就是以歐美、南非Omicron原始致死率為萬分之3來進行減災計畫，如今台灣Omicron致死率持續攀升，相較於流感致死率為萬分之1，「目前萬分之17根本是打臉自己。」