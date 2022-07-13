特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）不僅有錢，在推特還坐擁1億粉絲，其中不乏忠實擁護者。收藏品投資交易平台Rally日前推出一張有馬斯克親筆簽名的1元美鈔，估價高達7500美元（折合新台幣約22萬），預期能吸引馬斯克及其旗下公司的粉絲感興趣。

外媒Benzinga報導，馬斯克是全世界最有錢的男人，身價約2270億美元左右，對他而言，或許1美元鈔票的價值連1美分都不如，但一張擁有馬斯克親筆簽名的1美元鈔票，可能就會在馬斯克、SpaceX和特斯拉粉絲之間大受歡迎。

馬斯克親筆簽名的鈔票，在Rally平台上估價7500美元，將以3750股股票形式賣出，每股2美元。（圖／翻攝Rally）

這張馬斯克親筆簽名1美元鈔票估價為7500美元，將以每股2美元的價格，拆成3750股股票的形式出售。

Rally聯合創辦人兼產品長（CPO）彼得羅佐（Rob Petrozzo）表示，這張鈔票是透過收藏家網路私下購買的，「我們一直在尋找流行文化或科技領域重要人物的獨特物品」。

羅佐說，馬斯克親筆簽名十分稀少，大多出現在雜誌、照片，甚至與特斯拉有關的文件，拍賣價格通常落在5000美元至10000美元之間，「除了特斯拉早期的一些Model S，美元鈔票在收藏者中更加受歡迎」。

事實上，除了馬斯克親筆簽名的鈔票外，Rally上還有包含總統、作家、音樂家等親筆簽名紀念品，甚至是蘋果聯合創辦人賈伯斯（Steven Jobs）的親筆簽名及其公司早期的相關資產。