被問到黃嘉千離婚話題時，吳姍儒坦言2人私下沒有聯繫不好回應。（YOKU MOKU提供）

吳姍儒笑爸爸吳宗憲每半年就吵說要退休。（YOKU MOKU提供）

Sandy吳姍儒今（13日）出席日本頂級餅乾旗艦店開幕記者會，透露目前手上握有7個代言、3個節目，收入是否更勝以往？她謙虛笑說跟過去差不多，沒有太大差異。被問到離婚的黃嘉千、夏克立時，吳姍儒表示只有在節目《36題愛上你》和黃嘉千碰面過，2人私下沒有聯繫，所以不好多做回應。

結婚半年的她，透露和老公之間沒有特別區分由誰掌管家中經濟，購入家中物品時都會經過商量後再買，不會特別介意誰花錢；她坦言夫妻之間也會有發生爭執的時候，但不管事件大小都會在當下和對方說清楚，不會冷戰也不會大聲爭吵，談到自己的地雷時，她笑說地雷都跟食物有關，其中最受不了的就是肚子餓，老公為了避免她生氣，現在都會抓準時間帶食物回家，相當懂得討她歡心；此外，她也坦言不能接受分食的行為，老公過去就曾不小心踩雷惹怒她，「大家就各吃各的啊，為什麼要挖我的飯，在食物上，我真的沒辦法退步。」

有計劃推行第2本書籍的她透露新書風格和第1本截然不同，內容包括校園霸凌、家庭暴力、疾病等人性黑暗故事，故事取材自身邊友人經歷及親眼所見，「我的編輯們看到書稿後都爆哭，悲傷的情緒都延續蠻久，害我有點緊張會不會跟上一本落差太大。」新書何時會出版？她笑說等她完成最後的1萬多字就行，「其實去年8月就有計畫，但我當時還沒完成，只能一直delay，眼見下個月又是8月了。」

吳宗憲近日再透露有意退休，吳姍儒笑說：「他想退休這件事大概從2011年就開始說了，但現在他還是堅持崗位，持續努力帶給大家更好美好的作品。」她揶揄吳宗憲幾乎每半年就會喊說要退休製造話題，是否有感覺到爸爸的體力不如以往？她笑說吳宗憲現在個性很中二，有時候會小小的偷懶，也會抱怨不想曬太陽，但只要遇到喜歡、有趣的題材都還是會積極參與。