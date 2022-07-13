民進黨17日召開全代會，尚有新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等4縣市尚未提名，民進黨祕書長林錫耀今(13日)表示，金馬是民進黨超級艱困的選區，只有人願意為黨「開槍」....現場一陣大笑，他也笑著立刻為自己的口齒不清更正為「開疆闢土」，一定會徵召，他趕緊又補上「前線不能亂開槍」。

林錫耀今在「雙北雙箭頭，攜手向前走」雙北市長提名記者會後受訪指出，全代會17日會在台北世貿中心舉行，屆時18位縣市首長參選人、7位黨籍縣市首長、中央地方所有的黨內菁英都會參加，將會有團結誓師儀式，凝聚全黨意志，奮力打拚贏得年底勝選。

林錫耀說，新竹縣仍有兩方案在做斟酌，至於澎湖，國民黨今天才確定提名人選，而民進黨提名人選應該很快就會出爐，希望在最近一、兩週決定。

他說，澎湖縣的情況較複雜，但提名人選應該很快就會出爐，預計17日將在全國黨代表大會舉行18位縣市首長參選人的團結誓師儀式。