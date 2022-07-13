彰化一名4歲蔡姓男童確診康復後，突頭痛欲裂到敲打自己的頭部，送醫檢查發現罹患腦瘤，台中榮總緊急替男童開刀，術後陷入昏迷， 3.6萬網友關注、祈福，沒想到仍傳出不幸消息，院方表示，男童到院的情況已不樂觀，今日凌晨1時27分病逝。彰化縣政府第一時間派員關懷，後續將協助輔導蔡家申請彰化縣傷病醫療補助。

彰化縣4歲蔡姓男童罹患腦瘤且曾確診新冠肺炎，日前被送醫搶救，緊急開刀後仍傳出不幸消息，彰化縣長王惠美得知蔡姓男童生病訊息，指示社會處主動關懷並積極提供民眾後續適切的協助和相關社會資源，協助案家度過難關。

經了解，蔡姓男童一家經濟並不寬裕，父母均從事勞動工作，母親目前懷有身孕，尚有10歲的哥哥就讀國小三年級。為節省家庭生活開銷，並考量就學接送安全性，全家暫住親友家。

彰化縣政府第一時間派員關懷，後續將協助輔導蔡家申請彰化縣傷病醫療補助、衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎死亡喪葬慰問金、彰化縣縣染疫往生慰問金、嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金、勞保家屬死亡喪葬補助等，並請社工持續追蹤蔡家生活狀況及經濟情形，並提供家屬必要的協助。