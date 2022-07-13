為詳實記錄頭份市的文化歷史資料，從1980年起首修頭份鎮志，事隔20年二修鎮志後，至今又已屆滿20年，頭份因人口增加超過10萬人，改制為縣轄市，社會經濟等方面脈動演變快速，為了確實保存史實文資，頭份市公所委託編寫頭份市志，共分10個篇章，並邀請各方賢達共同討論補遺後正式出刊。

頭份鎮志首次修編刊行是在1980年，1998年第2次修編鎮志，並於2002元月正式付梓，至今已有20年，原本的頭份鎮也在快速變動的社會經濟脈動下，展現新風貌。2015年頭份鎮人口數首次超過10萬人，並於同年10月5日正式改制為縣轄市，為彌補鎮史記載的不足與闕漏，避免珍貴史實散佚、耆老凋零，造成日後蒐集考究的困難，頭份市公所決定辦理續修頭份市志。

第3次《續修頭份市志》主要是針對頭份市過去20年來重大歷史事件、地理環境、政治及經濟變遷、社會、宗教、文化、教育、語言、人物、老舊照片等多面向進行資料蒐集、田野調查、訪問紀錄、資料整理、分析研究及成果彙整，預定分成10個綱目，包括地理篇、開拓篇、社會篇、政事篇、經濟篇、建設篇、教育篇、宗教篇、文化篇及人物篇等項目，內容達50萬字以上，前後編纂時間費時2年完成。

頭份市公所為完整拾缺補遺，特別在日前召開地方座談會，廣邀各機關、學校、代表、里長及各社區發展協會等聽取各方意見建言。頭份市長羅雪珠表示，這次《續修頭份市志》期許能記錄頭份市歷史，維護鄉土資料與地方史實，彰顯先賢遺德，讓後代子孫了解史實增進對鄉土的認知與關懷，為鄉土文化教育之依據，鑑古知來，更為未來施政擘劃的基礎。