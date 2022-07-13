文化部長李永得今表示，若柯文哲拿得出備忘錄，他就把頭給柯文哲，北市府下午開記者會提出會議紀錄。（北市府提供／游念育台北傳真）

李永得嗆柯「拿出備忘錄頭就給你」 北市府秀會議紀錄

台北市副市長蔡炳坤日前在一個晚餐敘時，突腦中風倒下，目前在加護病房觀察；台北市長柯文哲表示，蔡炳坤病倒前對於文化部長李永得台博館土地租金爭議憤恨不平，無法接受遭栽贓；文化部長李永得今表示，若柯文哲拿得出備忘錄，他就把頭給柯文哲；對此，北市府表示，7月8日蔡炳坤和蕭政次長討論後該案已解決列管，有會議紀錄。

北市府發言人陳智菡指出，，一個文化部長可以講出這麼野蠻的話，我也挺訝異的，蔡炳坤跟蕭政次舉辦會議不只備忘錄還有會議紀錄，且北市府在5月11日已公告把台博館土地變更地目為保存區，才能把整塊土地移交給台博館。

她強調，公告發出這一天台博館可以申請撥用土地，無償撥用給中央，不需要花租金，但5月11日台博館都還沒來申請，北市府已經走完所有程序，7月8日蔡炳坤副市長才會和蕭政次舉行會議，雙方合意。

陳智菡表示，這案不只會議紀錄還有備忘錄，會議當中明確錄了結論，所以解除列管雙方合意解除列管事項，這個案子已經解決了。