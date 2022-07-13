旺宏(2337)6月營收39.12億元，月增10.3%、年增8.40%，為歷史同期新高；第二季營收113.40億元，年減0.75%、季減2.22%；累計2022年上半年營收為新台幣229.38億元，年增8.95%，亦為歷史同期新高。26日將召開法說會的旺宏周三除息首日，盤中成功完成填息。

因旺宏收回部分限制員工權利新股，致公司實際流通在外之普通股股數發生變動。每股盈餘分配之現金股利配發金額爰由新台幣1.8元調整為新台幣1.80008968元。旺宏周三除息首日，盤中最高達29.5元，上漲2元或7.27%，成功完成填息，終場收漲5.45%或1.5元，報29元。

不過先前因為消費性電子雜音，股價頻頻探底，周三受到美光漲2.37%，搭配大盤國安基金進場利多，股價得以反彈收紅。DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)也雙雙強漲3%以上。

TrendForce表示，自年初起地緣衝突、高通膨導致全球消費性電子需求疲弱，使得各原廠的記憶體庫存皆位於較高水位，且前幾日跳電對美光產能影響較低，美光亦能使用其庫存來滿足客戶端的需求，故對整體DRAM供需市場並無造成衝擊。價格端完全沒有發出止跌訊號，故預估此次跳電並不會扭轉記憶體供過於求的現況。TrendForce將維持原來對下半年的價格預估，意即第三季DRAM價格將季跌約10%。

但旺宏董事長吳敏求日前表示，仍對公司後市充滿信心，尤其在車用部份，並就下半年營運看法不錯。旺宏也將於7月26日下午收盤後舉辦2022年第二季線上法人說明會，由旺宏總經理盧志遠主持，談論下半年最新市況和營運展望。