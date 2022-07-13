紐西蘭央行周三宣布升息50個基點，為連續第三次會議升息2碼，此決議符合市場普遍預期。該央行強調將持續收緊貨幣政策，直到通膨獲得控制。

紐西蘭央行周三宣布其官方現金利率從2%調升至2.5%，已經超出該央行預期的中性利率水準（2%）。紐西蘭央行較其他大多數央行提早啟動緊縮周期，此為該央行連續第6度升息。

根據官方數據，紐西蘭第一季通膨年率達到6.9%，創下32年新高，促使該國央行將升息力道擴大到50個基點。