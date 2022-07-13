楊麗菁以武打動作電影打開知名度，她外型豔麗、身手矯健，還因此擁有「台灣第一武打女明星」、「楊紫瓊接班人」的美名，同時，楊麗菁也是凍齡有術的美魔女，不吝嗇放送福利的她，辣曬低胸豹紋泳裝照，腰間還有挖洞設計，讓楊麗菁53歲身材曲線全都露。

楊麗菁昨（12日）在臉書曬出一系列泳裝照，辣穿細肩帶豹紋泳裝，胸前深V展現出她白嫩美肌和傲人上圍，而視線往下一看，腰間還有挖洞設計，讓楊麗菁零贅肉的好身材若隱若現，儘管楊麗菁用毛巾把小褲褲遮住，不過仍藏不住她一雙細長美腿，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

楊麗菁53歲身材相當不科學，狀態極佳獲得網狂讚：「好漂亮呀」、「正妹美女，好美，好身材」、「哇～天生麗質」，留言滿是好評。其實，擁好身手的楊麗菁，不時曬出拉筋、做伸展瑜伽照，她身體的彈性跟柔軟度極佳，做彎腰、拉腳或是劈腿動作都臉不紅、氣不喘，相當優雅。

楊麗菁53歲身材超不科學。（圖／取材自楊麗菁-粉絲團臉書）

楊麗菁近年來淡出演藝圈，不過她前年痛失好姊妹劉真，每當對方忌日或冥誕，楊麗菁都會發文悼念，而楊麗菁在上個月劉真47歲冥誕時，則曬出雙姝昔日合照，並感性寫下：「你去遠了，但永遠親切，我仍然有你，我為此高興，你的心中充滿了愛，謝謝妳帶給我的美好，我永遠的摯友」，讓人看了鼻酸。