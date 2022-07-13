合庫金董事長雷仲達在13日受訪時指出，合庫金旗下合庫銀近來持續買超台股：「而且已經買一陣子了！」雷仲達不僅認為，目前價位買進的風險相對低，同時更看好今年第三季，合庫銀的台股部位在配發股利時，收益可期。

對於今年的房市景氣，雷仲達則以「價穩量縮」來形容，並指出，合庫承作房貸現階段以首購為主，其他則會更小心；另外據了解，合庫現在對於房貸及土建融，都有作「總量控管」，也就是現有餘額水位為上限，不會再將淨水位增加。

合庫金在6月份稅後獲利93.48億，其中合庫銀行稅後獲利83.18億，若和去年同期相較，僅小幅衰退不到1成，相較於全體金控平均衰退約3成的水準，可說相對輕微，同時6月份19.44億元的單月獲利更較去年同期回復成長；而展望第三季的獲利，雷仲達認為，由於合庫近來不斷加碼台股，因此配發股利的收益，會比先前預期更加可觀。

雷仲達是在13日主持「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」信用卡升級版記者會後受訪作出上述的回應。在12日國安基金宣布進場之後，13日台股應聲大漲一度超過400點，終場以漲374.06點作收，對此雷仲達也認為，國安基金宣布進場，對整個市場可說是重要的信心指標，今日台股的表現，多少也有因為國安基金進場，而有信心的拉抬效果。

對於合庫進出台股部位的狀況，雷仲達也直言，合庫現在都是買超：「且已經買一陣子了！」因為合庫認為台股現在買進的價位很好，風險相對低，而第三季的部位，會比去年的股利更多，台灣的基本面不錯，行庫此時買進的風險也低，因此接下來也會持續加碼。