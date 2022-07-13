饗賓餐旅集團因應集團布局，於「台灣糧倉」嘉南平原的核心區位「嘉義馬稠後產業園區」取得1萬5,098坪產業用地，將投資8億元興建總樓地板面積3,000坪的「嘉義食材中心」，集團董事長陳啟昌表示，饗賓嘉義食材中心將有效縮短食材從產地到餐桌距離，並與當地農民深化契作，落實食安溯源管理，提供農民穩定收益並整合在地資源，攜手供應台灣餐飲業每年8,000億產值所需要的優質食材，饗賓並預計透過三階段開發建設打造成台灣的食材中心，打造饗賓集團未來成長引擎。

饗賓集團於2012年正式啟用位於桃園青埔的總部暨中央廚房桃園廠，該廠樓地板面積約3,000坪，倉儲空間500板，集合總部辦公室、倉儲、食材加工、食安實驗室、物流等功能。饗賓中央廚房取得食品安全管理系統ISO22000管理認證，食安實驗室遵循ISO17025系統運作，為食材品質、料理品質及食安品質把關，每月自檢樣品約1,000件。同廠區尚有饗農班、洗衣廠、倉儲廠。饗農班專營蔬果類食材，可在產季至產地採購最在地最當令的新鮮食材。洗衣廠專職處理同仁制服清洗和熨燙，以及店舖所有清潔紡織品的清理消毒。倉儲廠則於2020年落成啟用，樓地板面積約680坪，倉儲空間600板。

7月13日開工動土的「饗賓嘉義食材中心」基地總面積為15,098坪，第一期土地開發面積約4,500坪，第一期建物樓地板面積約3,000坪，建築物總樓高15公尺，設計12處碼頭裝卸口，約7,000板冷凍冷藏儲位，未來除低溫倉儲及冷鏈物流外，也將規劃食材前處理中心。

由桃園在地福利川菜起家的饗賓餐旅集團，目前旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利火鍋會所等八個品牌，全台共55家分店，以及「饗帶走」外帶外送、「饗在家」冷凍食品兩大電商平台。即使2022年新冠疫情仍十分嚴峻，但饗賓仍勇往向前持續成長，更將於2022年下半年在台北101的86樓開創全新品牌「饗」，成為全世界最好的高空景觀餐廳之一。總經理陳毅航表示，繼全台人氣最高位於台北微風信義46樓的第一高空景餐廳『饗饗』之後，饗賓糅合當代生活風格與美學，創新演繹台灣美好的『饗』，將以獨一無二的餐飲體驗，讓全世界看見台灣餐飲的全新風貌，這是饗賓寫給台灣的一封情書，也是寫給全世界的一封盛宴邀請函。

饗賓秉持卓越共好的企業理念，積極打造擁有好文化、好待遇、好人才、好教育、好發展的經營團隊；持續創造高能量、高品質、高滿意、高業績、高獲利的經營成果。2022年營業額在下半年疫情紓緩下，預計將可達成50億的營業目標，全年來客數近800萬人次；穩健度過疫情，放眼未來，期望在2025年達成年營業額百億，市值百億的經營目標，成為最受期待的餐飲企業。